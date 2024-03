Rampulla: «Tudor? Non mi aspettavo questa cosa». Le parole dell’ex compagno di squadra dell’allenatore croato

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Michelangelo Rampulla ha parlato del nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor. Queste le sue parole:

PAROLE – «Quando guardavo Conte e Deschamps ero certo che avrebbero potuto fare gli allenatori, ma una carriera del genere da Igor non me la sarei aspettata, e in questo ruolo sta facendo davvero benissimo. Il Tudor calciatore? Aveva grandi qualità, sono convinto che non sia mai riuscito ad esprimersi al massimo.»