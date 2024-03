Rampulla: «Tudor? Da allenatore sta facendo benissimo, da calciatore ricordo che…». Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di TvPlay, Michelangelo Rampulla, ex portiere nonché ex compagno di Tudor alla Juve, ha detto la sua sulle sue qualità e capacità da mister. Questo il suo pensiero sul nuovo tecnico della Lazio.

PAROLE– «Tudor? Non avrei pensato che lui potesse fare l’allenatore quando era mia compagno di squadra. Di Conte, Deschamps sì. Come calciatore poteva fare di più Tudor, non ha espresso tutte le sue qualità. Da allenatore sta facendo benissimo, davvero ».