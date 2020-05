Calciomercato Lazio, Rafinha pronto a lasciare il Barcellona

Rafinha lascerà il Celta Vigo ed, ormai fuori dai piani del Barcellona, è pronto per una nuova avventura. Italia meta gradita

La Lazio ha sempre visto di buon occhio Rafinha, ma non c’è stata mai l’opportunità di concretizzare il colpo, ora si può.

Il giocatore ex Inter, secondo il Mundo Deportivo, lascerà il Celta Vigo a fine stagione per rientrare a Barcellona, ma sarà solo di passaggio nella città della Catalogna: oramai il centrocampista è fuori dal progetto blaugrana e per questo si starebbe già guardando intorno. L’agente lo starebbe proponendo in Italia, meta gradita dopo l’esperienza nerazzurra. Forte su di lui ci sarebbe il Milan, ma chissà che la Lazio non si inserisca concretamente nell’affare, dato il noto interesse verso il calciatore.