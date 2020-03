Calciomercato Lazio, Rafinha il rinforzo per il prossimo anno: i dettagli

Calciomercato Lazio, si pensa già alla prossima stagione e i biancocelesti hanno già in mente il rinforzo

Vecchi pallini e possibili nuovi arrivi. Torna in auge il nome di Rafinha per la prossima stagione. Il calciatore è un vecchio pallino di Tare che lo segue dal 2015. In quell’anno in realtà era praticamente fatta per il giocatore salvo un ripensamento dell’ultimo minuto del Barcellona.

Come riporta il Corriere dello Sport ora il centrocampista è in prestito al Celta Vigo ma il suo contratto con il Barcellona è in scadenza nel 2021. Rafinha sarebbe il calciatore perfetto per i biancocelesti essendo anche un esperto di Champions League.