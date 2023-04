Raffaele Sergio su Lazio Torino: «La squadra di Sarri deve continuare il suo percorso»

Il doppio ex della sfida ha analizzato il match di domani contro i granata

Il doppio ex della sfida, Raffaele Sergio, ha analizzato ai microfoni di Radiosei, il match di domani tra Lazio e Torino

LE PAROLE- «La Lazio deve continuare il suo percorso, che è positivo. Gara da non sottovalutare, nonostante il Toro non sia in un gran momento. Partita da vivere con grandissima intensità, il traguardo è a portata di mano. Lo stato della Lazio è positivo, ha trovato equilibri di squadra ottimali e tutti gli elementi sono a favore. Le difficoltà che presenta la sfida risiedono nelle qualità del Torino. Hanno tecnica e se giocano sopra ritmo è dura per tutti. Non sono in in gran momento, ma non bisogna assolutamente prenderla sotto gamba. L’importante per la Lazio è aver trovato un equilibro tecnico e tattico.Vedo un Sarri soddisfatto alla fine delle partite. La Lazio gioca corto e lungo, sa tenere la palla e stancare gli avversari col possesso. Serve la ‘solita’ Lazio: concentrata e concreta. Penso che il tecnico abbia fatto un grande lavoro. Il secondo anno riesce a dare un’impronta più chiara, sono stati bravi i ragazzi a calarsi nella parte e a rendersi disponibili. Il miglioramento più netto è in difesa, non sono troppo meravigliato, anche se la mancanza di Immobile ha reso tutto più complicato. C’è da fare i complimenti a questo gruppo»