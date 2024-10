Raffaele Sergio: «Baroni grande professionista. Mi aspetto di più da Noslin, altrimenti...»

Raffaele Sergio, ex difensore della Lazio, ha parlato di Marco Baroni e di alcuni elementi della sua squadra come Noslin e Dia

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Raffaele Sergio ha parlato così della Lazio di Baroni:

PAROLE – «La Lazio ha avuto intanto il merito di prendere un allenatore che oltre ad essere un grande professionista è una persona per bene. Di Baroni mi sorprende il fatto che sia arrivato a questi livelli così tardi; probabilmente a livello mediatico non si è venduto così bene, perché i risultati li ha sempre ottenuti in ogni categoria.

Dia? È un giocatore strano, a vederlo non gli darei un euro di fiducia. Poi a fine partita vai a vedere e risulta sempre decisivo. Gli fa bene giocare insieme a Castellanos, che fa il lavoro sporco e gli facilita le giocate. Può essere la vera rivelazione di questa stagione e superare la doppia cifra.

Da Noslin mi aspetto molto di più; è giovane e ha potenzialità, ma deve sfruttarle perché altrimenti non potrà fare quello step in più che ancora gli manca. Sono convinto che ha la qualità per incidere in un campionato come la Serie A e lo ha già dimostrato».