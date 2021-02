Radu e Luiz Felipe, Inzaghi aspetta i due difensori: i tempi di recupero

Radu e Luiz Felipe sono le due assenze che più gravano nell’economia della squadra: ecco i tempi di recupero dei due

Continua l’emergenza in difesa per la Lazio. Inzaghi deve fare i conti – ancora una volta – con l’assenza pesantissima di Radu, operato per un’ernia inguinale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo rientro è stato inizialmente previsto per il 17 marzo – gara di ritorno contro il Bayern Monaco – ma il giocatore sta provando ad accelerare i tempi, per strappare almeno la convocazione contro il Crotone.

Il mister aspetta a braccia aperte anche Luiz Felipe, il brasiliano si è recentemente operato alla caviglia e le tempistiche sono leggermente dilatate rispetto a quelle del compagno. Il suo ritorno in gruppo è stato calcolato per la fine di marzo, ma per rivederlo almeno in panchina bisgonerà aspettare – a causa della sosta di Serie A – la gara contro lo Spezia del 3 aprile.