Radu, l’agente: «Per amore della Lazio hai rinunciato a proposte milionarie, sono fiero di te»

Matteo Materazzi, agente di Stefan Radu, ha dedicato un messaggio al suo assistito

Dopo la tempesta torna sempre il serena. La schiarita è arrivata, Radu da domani è pronto a tornare in gruppo e ad essere nuovamente il protagonista della Lazio. L’ufficialità è arrivata anche dal suo procuratore, Matteo Materazzi, che attraverso il suo profilo Instagram si è complimentato con il suo assistito per l’atteggiamento avuto durante questa situazione.

IL MESSAGGIO – «In questi giorni sono state scritte tante cose…

Tante bugie…

Tanto per iniziare non hai ne litigato ne giudicato nessuno dei tuoi compagni.

Ti sei sempre impegnato lottando per la maglia che ami tanto…

Ed oggi rinunciando a proposte milionarie hai dimostrato ancora una volta che prima di tutto viene la Lazio …la gente che ami …il popolo laziale.

Negli ultimi mesi della scorsa stagione hai provato più volte a stringere i denti…ma in alcuni casi non sei riuscito…il dolore superava la tua grande voglia di indossare la maglia n26.

Presto tornerai a disposizione di mister Inzaghi…tornerai a lottare per la tua causa …

la tua ragione di vita professionale … LA LAZIO

sono il tuo procuratore NE VADO FIERO»