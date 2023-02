Quote Cluj-Lazio: i bookies danno fiducia totale ai biancocelesti. Dopo il successo in campionato contro la Salernitana, i biancocelesti sono i favoriti anche per la vittoria di Conference League

Con il successo in campionato sulla Salernitana, la Lazio sembra essere rinata e ora per la trasferta in Romania, dove stasera si scontrerà contro il Cluj di Petrescu è la favorita dai bookmakers per la vittoria.

I biancocelesti sono favoriti per la vittoria nei tempi regolamentari, con quota 2 a 1.85, lontana dal 3.45 del pareggio e dal 4.57 di un’affermazione della squadra di Dan Petrescu (quest’ultima data a 4.50 da Sisal). Diversa la situazione sul numero di possibili reti, con l’Under 2.5 a 1.61 e l’Over 2.5 a 2.28. Fiducia, invece, nel passaggio del turno del gruppo di Sarri, con quota a 1.11, contro il 6.40 del Cluj.