Qatar2022, Buffon celebra l’Iran: «Passerete alla storia per il vostro coraggio»

Qatar2022, Gigi Buffon ha celebrato i giocatori dell’Iran sul suo profilo Instagram. Ecco il messaggio del portiere

Gianluigi Buffon ha esaltato l’Iran sui social dopo la vittoria della Nazionale asiatica nella seconda giornata di Qatar 2022.

IL MESSAGGIO – «Passerete alla storia per il vostro coraggio. La vittoria di oggi è un segno di speranza e forza per chi nel vostro Paese sta lottando per la libertà. Per molta gente siete degli eroi, per me un esempio».