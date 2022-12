Qatar 2022, ennesimo operaio morto: il comunicato della Fifa

Qatar 2022, continuano a crescere i deceduti sul lavoro durante il mondiale e questa volta si tratta di un operaio filippino

Qatar 2022 rimarrà nella storia sportiva, per i risultati clamorosi che avvengono in campo, ma purtroppo anche per la cronaca. Nella penisola araba è stato trovato un ennesimo operaio morto, e questa volta si tratta di un filippino.

L’uomo secondo le prime ricostruzioni della dinamica, stava lavorando su un carrello elevatore nel resort che ospitava il ritiro dell’Arabia Saudita. A riguardo è intervenuta la Fifa, che ha esposto un comunicato

«Profondamente rattristata da questa tragedia e i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia del lavoratore» A riportare la notizia è il The Athletic