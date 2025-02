Pulisic chiarisce: «La lite con Conceicao? Tutte sciocchezze inaccettabili, vi dico come stanno le cose»

Pulisic, l’americano fa chiarezza riguardo la presunta brusca lite con il tecnico portoghese e rilascia a tal proposito queste sue considerazioni

Ai microfoni del canale ufficiale del Milan, ha parlato Pulisic il quale replica con parole chiare e forti riguardo la presunta brusca lite avvenuta con Conceicao, che avrebbe portato a pensare al calciatore americano di lasciare il club rossonero. Ecco cos ha detto

LITE – Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi