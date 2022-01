Pulcini: «Saper usare il defibrillatore? È un patrimonio per gli atleti e per i giovani»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ivo Pulcini, responsabile staff sanitario della Lazio, ha parlato ai microfoni di Rai 2 durante TG Sport Sera

Oggi i giocatori della Lazio hanno seguito un corso di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore. A margine della giornata, Ivo Pulcini (responsabile staff sanitario biancoceleste) ha parlato così a Rai 2.

«Abbiamo visto Eriksen, che è stato l’esempio di giocatori che preparati all’uso del defibrillatore possono in tempo record salvare una vita. Farlo in un campo di calcio non solo significa dare agli atleti un patrimonio che si portano per la vita, ma dare anche un esempio ai giovani e agli appassionati di sport per seguire un esempio positivo, che dia più valore alla vita, e che cerchi di salvare le persone in difficoltà».