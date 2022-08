Provedel: «La vittoria con l’Inter ci dà la carica, sulle 80 presenze..»

Prima del fischio d’inizio della gara tra Sampdoria e Lazio, è Ivan Provedel a parlare del match ai microfoni di radio ufficiale, DAZN e Sky

GARA CON L’INTER – «Una vittoria come quella contro l’Inter può darci la carica giusta, ma non deve distrarci. Ogni match ha una sua storia, senza l’atteggiamento giusto i punti non si portano a casa. Il successo con i nerazzuri può regalarci la consapevolezza di cui avevamo bisogna, ma ora pensiamo solamente alla sfida di oggi. ».

FASE DIFENSIVA – «Per quanto riguarda la fase difensiva, lavoriamo nel miglior modo possibile cercando di fare ciò che chiede il mister. Abbiamo subito due reti, potevamo forse comportarci meglio per evitarli. Pensiamo a migliorare sempre provando a non incassare mai nulla».

80 PRESENZE – «Ogni giorno lo vivo con gioia per essere qui e poter giocare in Serie A. Ogni partita è un regalo ed una festa, sono felice per le ottanta presenze in massima serie e spero di farne altre.».

PROVEDEL A SKY

«Continuità? Sì, la cosa più importante in questo momento è avere la mentalità giusta che passa proprio dalla continuità. Pensiamo ad una gara alla volta perchè l’unica cosa che conta sono i 3 punti».

LE PAROLE DEL PORTIERE PER DAZN

«La classifica è importante e si fa con i punti, per farne tanti bisogna essere continui e dimostrare sempre il nostro valore».