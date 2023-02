Provedel: «Partita insidiosa, cresciamo nonostante i risultati. Il nostro obiettivo è…». Le parole del portiere della Lazio

Nel pre partita di Salernitana-Lazio, il portiere biancoceleste Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

MATCH – Oggi sarà una partita insidiosa, visto anche il loro cambio di allenatore. Non dobbiamo però pensare a questo ma solo a fare risultato e a raggiungere i nostri obiettivi. Sarà dura ma sappiamo che ogni gara lo è.

PERCORSO – Stiamo facendo un percorso di crescita, che purtroppo non è stato accompagnato dai risultati nell’ultimo periodo. Siamo però un gruppo unito, come abbiamo visto giovedì contro il Cluj e faremo di tutto per dimostrarlo anche oggi.

OBIETTIVO – Ognuno ha i propri obiettivi, il nostro è solo quello di vincere la partita, cercando di sbloccare la partita e non subire gol.