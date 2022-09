Il portiere della Lazio Provedel si è detto felice per l’esordio in Europa League nella partita contro il Feyenoord

Attraverso i propri canali social, il portiere della Lazio Ivan Provedel si è detto felice per l’esordio in Europa League nella vittoriosa partita contro il Feyenoord.

IL POST – «Contento per l’esordio in Europa League e ancor di più per la vittoria! Ora testa a domenica».