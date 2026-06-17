Provedel ai saluti, parla l’agente: «Il trasferimento all’Inter è vicino, lui è tifoso nerazzurro da sempre»

Provedel Inter, l’agente Rava esce allo scoperto e accende l’attesa dei tifosi nerazzurri per l’arrivo del portiere di proprietà della Lazio: le ultime

Calciomercato Lazio news: il futuro di Ivan Provedel sembra sempre più vicino all’Inter. Dopo giorni di contatti, indiscrezioni e aggiornamenti continui, è arrivata una conferma pesante direttamente dall’agente del portiere. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Rava ha infatti parlato della trattativa tra il club nerazzurro e l’estremo difensore della Lazio, lasciando intendere come l’operazione sia ormai entrata nella fase decisiva.

La società interista sta lavorando per definire gli ultimi dettagli dell’accordo, con l’obiettivo di regalare a Cristian Chivu un innesto di esperienza e affidabilità tra i pali. Provedel, classe ’94, rappresenta un profilo già rodato in Serie A, capace di portare solidità e personalità all’interno del gruppo Il passaggio più importante dell’intervista riguarda proprio lo stato della trattativa. Rava non ha nascosto l’avanzamento dei contatti, confermando come il trasferimento sia ormai molto vicino. Le sue parole:

«Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella maniera giusta. Spero che a breve si possa chiudere questo trasferimento. Provedel è tifoso dell’Inter da sempre, a livello di carriera sarà la chiusura di un cerchio, verrà qui per giocarsi le sue carte».

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Provedel Inter, ultimi dettagli prima della possibile ufficialità

L’Inter resta al lavoro per arrivare alla chiusura definitiva. Dopo le parole di Rava, la sensazione è che la trattativa possa davvero entrare nel rettilineo finale, con i nerazzurri intenzionati a completare un’operazione costruita con attenzione.

Per Provedel si tratterebbe di una nuova grande occasione in carriera, mentre per il club milanese sarebbe un innesto utile per aumentare esperienza e competitività nel reparto portieri. L’attesa cresce: la conferma dell’agente ha dato ulteriore forza alla pista, ora sempre più vicina alla fumata bianca.