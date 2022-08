Probabili formazioni Valladolid Lazio, dubbi in difesa

Stasera andrà in scena Valadolid-Lazio, ultima amichevole prima dell’avvio della Serie A: ecco le probabili formazioni

Stasera andrà in scena Valadolid-Lazio, ultima amichevole prima dell’avvio della Serie A. Qualche dubbio di formazione per Sarri, soprattutto in difesa.

Infatti è ballottaggio tra Patric e Gila per affiancare Romagnoli al centro della difesa. E sulle fasce sono in tre per due maglie: Hysaj, Marusic e Lazzari, con quest’ultimo che sembra comunque certo di un posto da titolare. A centrocampo Cataldi favorito su Marcos Antonio.

REAL VALLADOLID (4-3-3): Asenjo; Luis Pérez, El Yamiq, Javi Sánchez, Olaza; Kike, Aguado, Roque Mesa; Iván Sánchez, Sergio León, Toni Villa. All. Pacheta

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri