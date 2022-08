Probabili formazioni Lazio Inter: dubbi per Sarri, Provedel confermato

Probabili formazioni Lazio Inter: dubbio a centrocampo e in attacco per Sarri, Provedel viaggia verso la riconferma tra i pali

Terza giornata di campionato e primo big match della stagione per la Lazio di Maurizio Sarri. Questa sera all’Olimpico arriverà l’Inter dei tanti ex, determinata a proseguire il proprio cammino in campionato a punteggio pieno. I biancocelesti invece sono chiamati al riscatto dopo il pari a reti bianche contro il Torino di sei giorni fa.

QUI LAZIO – Sarri ha un paio di dubbi di formazione, che scioglierà solo a pochi minuti dal fischio d’inizio. In porta Provedel viaggia verso la conferma con Maximiano – di rientro dalla squalifica – che si accomoderà in panchina. In difesa tutto confermato: sulle fasce sprinteranno Lazzari e Marusic con Patric-Romagnoli coppia centrale. A centrocampo Vecino, Basic e Luis Alberto si giocano una maglia da titolare al fianco di Milinkovic-Savic e Cataldi ma il croato parte favorito. Infine in avanti insieme a Immobile e Felipe Anderson dovrebbe agire il rientrante Pedro a discapito di Zaccagni.

QUI INTER – Inzaghi potrebbe confermare l’undici che ha battuto lo Spezia ad esclusione di Dimarco: a sinistra è ballottaggio a tre con Darmian e Gosens. Davanti spazio ovviamente alla ‘Lu-La’. L’unico indisponibile è Mkhitaryan.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Inzaghi