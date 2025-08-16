Probabili formazioni Lazio Atromitos, quali saranno i due schieramenti nell’ultima amichevole precampionato

Probabili formazioni Lazio Atromitos, quali potrebbero essere le scelte di Sarri in vista di questo incontro amichevole

La Lazio affronta l’Atromitos nell’ultima amichevole precampionato prima dell’inizio della Serie A 2025-26. Il match si disputa a Rieti, sabato 16 agosto alle ore 20:00, e rappresenta l’ultima occasione per Maurizio Sarri di testare soluzioni e uomini in vista della stagione ufficiale di Serie A.

Per la sfida contro i greci, la probabile formazione biancoceleste si dispone con un 4-3-3: in porta ci sarà Mandas, mentre in difesa sulle fasce agiranno Lazzari e Nuno Tavares, con la coppia centrale Gila-Provstgaard. A centrocampo, confermata la mediana che dovrebbe partire titolare a Como, con Rovella in cabina di regia e Guendouzi e Dele-Bashiru come interni di sinistra e destra.

Il reparto offensivo vedrà titolari Cancellieri, Castellanos e il capitano Zaccagni, con Castellanos che prende il posto di Boulaye Dia, partito titolare contro il Burnley.

A disposizione ci sono i portieri Provedel e Furlanetto, i difensori Marusic, Hysaj, Pellegrini, Romagnoli e Ruggeri, i centrocampisti Cataldi e Basic, e gli attaccanti Noslin, Pedro e Dia.

L’ultima amichevole sarà dunque un test fondamentale per Sarri, che potrà osservare i giocatori pronti a partire titolari e verificare l’intesa tra i reparti prima dell’esordio ufficiale in campionato.