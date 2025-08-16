Probabili formazioni Lazio Atromitos, quali saranno i due schieramenti nell’ultima amichevole precampionato

 Probabili formazioni Lazio Atromitos, i due schieramenti
Sarri
Roma 07/03/2023 - Conference League / Lazio-Az Alkmaar / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Probabili formazioni Lazio Atromitos, quali potrebbero essere le scelte di Sarri in vista di questo incontro amichevole

La Lazio affronta l’Atromitos nell’ultima amichevole precampionato prima dell’inizio della Serie A 2025-26. Il match si disputa a Rieti, sabato 16 agosto alle ore 20:00, e rappresenta l’ultima occasione per Maurizio Sarri di testare soluzioni e uomini in vista della stagione ufficiale di Serie A.

Per la sfida contro i greci, la probabile formazione biancoceleste si dispone con un 4-3-3: in porta ci sarà Mandas, mentre in difesa sulle fasce agiranno Lazzari e Nuno Tavares, con la coppia centrale Gila-Provstgaard. A centrocampo, confermata la mediana che dovrebbe partire titolare a Como, con Rovella in cabina di regia e Guendouzi e Dele-Bashiru come interni di sinistra e destra.

Il reparto offensivo vedrà titolari Cancellieri, Castellanos e il capitano Zaccagni, con Castellanos che prende il posto di Boulaye Dia, partito titolare contro il Burnley.

A disposizione ci sono i portieri Provedel e Furlanetto, i difensori Marusic, Hysaj, Pellegrini, Romagnoli e Ruggeri, i centrocampisti Cataldi e Basic, e gli attaccanti Noslin, Pedro e Dia.

L’ultima amichevole sarà dunque un test fondamentale per Sarri, che potrà osservare i giocatori pronti a partire titolari e verificare l’intesa tra i reparti prima dell’esordio ufficiale in campionato.

