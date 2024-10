Probabili formazioni Juve Lazio: i dubbi di Baroni per il big match. Le ultime novità

Probabili formazioni Juve Lazio, tutte le novità in vista della sfida di domani allo Stadium. Le ultime

La Lazio domani affronterà la Juventus di Thiago Motta. In difesa Baroni deve fare a meno di Lazzari, out circa un mese per una lesione di medio grado al retto femorale della gamba sinistra. Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gila, Gigot, Pellegrini, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All.: Thiago Motta.