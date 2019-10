Primavera Lazio, hai il tuo trascinatore: ecco Nimmermeer

Tyro Nimmermeer, talentuoso attaccante della Lazio Primavera, si sta imponendo

Tyro Nimmermeer, talentuoso attaccante classe 2001 agli ordini di mister Menichini, sta diventando sempre più importante per la propria squadra. L’attaccante olandese è devastante, possiede velocità e strappi. I suoi guizzi gli sono valsi un soprannome: Tyroman. Chi conosce bene l’ex AZ Alkmaar lo descrive come un calciatore dalla grande potenza fisica, inoltre l’elevata tecnica di base e la precisione nella conclusione ne fanno un giocatore estremamente duttile: è in grado di ricoprire la posizione di ala -preferibilmente mancina- oltre a quella di prima punta. Molti paragonano il giovane originario del Suriname a Jimmy Floyd Hasselbaink, ex stella Orange. Finora la stagione di Tyro è stata nella media, 5 presenze condite da un gol e un assist, ma la Primavera laziale ha bisogno delle grandi prestazioni del proprio numero 9.