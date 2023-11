Primavera Lazio, Dutu: «Stiamo facendo bene come squadra. Speriamo di migliorare ancora». Le parole del biancoceleste post partita

La Lazio Primavera ha battuto 2-0 il Torino in casa. Al termine della gara, Matteo Dutu ha parlato così ai media presenti.

PAROLE– «Stiamo puntando più in alto di quanto ci aspettavamo. Speriamo di continuare così, gli obiettivi si vedranno in futuro».

CRESCITA– «Siamo cresciuti tanto sia di reparto che singolarmente, si vede dai pochi gol subiti anche se ogni tanto abbiamo lasciato qualcosa in più. Stiamo facendo bene di reparto e anche come squadra, speriamo di migliorare ancora».

CURA DEL DETTAGLIO– «Durante la settimana ci alleniamo per non prendere gol. Curiamo il dettaglio per arrivare pronti la domenica».