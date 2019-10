Lazio-Atalanta 0-2, sfida valida per la quinta giornata del Campionato Primavera 1 TIM

Dopo la sosta per le Nazionali torna finalmente il campionato Primavera 1 TIM. La Lazio di mister Menichini ha sfidato i bergamaschi di Massimo Brambilla. Ecco di seguito la formazione biancoceleste: 3-5-2 Alia in porta; terzetto difensivo con Armini, Petricca e Kalaj; a centrocampo De Angelis, Bianchi, Minala, Falbo, Ndrecka; reparto offensivo inedito con Czyz e Zilli.

MARCATORI Lazio-Atalanta 0-2 (42′ Colley, 78′ Traorè)

IL MATCH – I ragazzi di mister Brambilla partono davvero bene facendosi vedere costantemente nella metà campo laziale. La prima vera occasione capitolina arriva con Czyz al 24′, quando il polacco colpisce di testa un bel cross di De Angelis ma la sfera esce di poco. Tre minuti dopo arriva la risposta della Dea con Piccoli ma la sfera sorvola la traversa. I bergamaschi passano in vantaggio al 42′ con Colley. La prima frazione si chiude al 45′ con il vantaggio atalantino dopo 45′ minuti di netto dominio territoriale. Nel secondo tempo l’Atalanta domina per i primi dieci minuti, ma poi la lazio riprende in mano la partita dal 53′ ma le folate offensive non portano i risultati sperati. Al 73′ Alia si supera su Gyabuaa e mette la palla in corner. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio della Dea con Traorè. La sfida del Fersini si chiude al 90’+4′ sul 2-0 in favore dell’Atalanta.