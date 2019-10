Intervista Klose, il retroscena: «Manda un grosso saluto a tutti i tifosi della Lazio». E con la dirigenza…

Elmar Bergonzini (GdS) ha svelato un retroscena nell’intervista a Miroslav Klose: il tedesco porta ancora nel cuore i tifosi della Lazio

«Mi piacerebbe un giorno allenare la Lazio», lo ha svelato Miroslav Klose in un’intervista per “La Gazzetta dello Sport” (clicca QUI per leggerla). Un messaggio che ha riempito di orgoglio i tifosi, ancora legati al bomber tedesco. Elmar Bergonzini, giornalista e autore dell’articolo, alle frequenze di RadioSei ha svelato qualche retroscena del dialogo: «Ha insistito perché portassi i suoi saluti ai tifosi della Lazio! Non ha mai fatto polemica sul suo addio, anche se non si è lasciato benissimo con alcuni dirigenti: Klose ha confermato di non aver ricevuto nessuna offerta di rinnovo. Lotito e Tare all’epoca dissero il contrario, cioà che una proposta era stata fatta e lui aveva rifiutato». Chissà quale sarà il futuro del “pescatore di gol”, intanto ha preferito continuare da allenatore degli Allievi del Bayer Monaco, nonostante la società bavarese gli avesse chiesto il salto in Primavera. Ha scelto di non bruciare le tappe, di proseguire con calma il suo percorso, come da sempre nel suo stile.