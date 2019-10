Cagliari-Lazio 3-1, sfida valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1 TIM

La Lazio di mister Menichini questa mattina ha sfidato il Cagliari di Canzi. Ecco la formazione dei capitolini: 3-5-2 Alia in porta; terzetto difensivo con Cipriano, Armini e Petricca; a centrocampo De Angelis, Czyz, Minala, Falbo e Ndrecka; tandem offensivo Cerbara-Nimmermeer.

MARCATORI – Cagliari-Lazio 3-1 [8′ Cerbara (L), 22′,52′ Gagliano (C), 48′ Ladinetti (C)]

IL MATCH – La Lazio parte alla grande portandosi in vantaggio all’8′ con Cerbara su sponda di Falbo. La gioia laziale è effimera visto che i sardi agguantano il pari al 22′ con un gran gol di testa di Gagliano, servito perfettamente da Marigosu. Al 36′ Nimmermeer prova la botta da fuori ma l’estremo difensore del Cagliari si supera, tre minuti dopo anche Ndrecka va vicino alla rete del sorpasso ma la palla sfiora lo specchio della porta. La prima frazione si chiude sull’1-1. Profondo rosso per i capitolini nel secondo tempo, ben due le reti incassate nel giro di quattro minuti: al 48′ Ladinetti è autore del 2-1 e al 52′ Gagliano segna il 3-1 e firma la doppietta personale. Al 62′ Falbo prova a dare la scossa ma Ciocci para in tranquillità, otto minuti dopo il giovane di Chivasso tenta nuovamente la conclusione ma la sfera finisce alta. Al 76′ capitan Armini viene espulso per una sbracciata in area cagliaritana, rosso diretto per il classe 2001 di Marino. La sfida si chiude al 90’+5′ sul 3-1 in favore dei padroni di casa.