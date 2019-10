Lazzari, dall’Inghilterra: osservatori del Leicester al Celtic Park

Ad assistere al match tra Lazio e Celtic alcuni osservatori del Leicester, arrivati per visionare Aver e Lazzari

Giovedì scorso nel match d’Europa League contro il Celtic, Manuel Lazzari ha siglato il suo primo gol con la maglia della Lazio. Ad assistere al match di Glasgow, come rivelato dai tabloid britannici, c’erano anche gli scout del Leicester, arrivati in Scozia per visionare il difensore biancoverde Kristoffer Ajer. Nel mirino dei ‘Fosse’, però, ci sarebbe anche l’esterno destro di Inzaghi. Da escludere, comunque, che il club capitolini possa privarsi di lui nel breve periodo.