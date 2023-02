Primavera 2, Lazio-Reggina: ecco dove vedere il match. Domani 25 febbraio il gruppo di Sanderra incontrerà la Reggina al Fersini

La squadra di Sanderra domani 25 febbraio si scontrerà contro la Reggina al Fersini di Formello. La partita si disputerà alle ore 14.00.

La Lazio è al momento in vetta alla classifica con 39 punti e ha intenzione di rimanerci per raggiungere la promozione in Primavera 1. La partita di domani sarà trasmessa in tv su Lazio Style Channel al canale 233 di Sky.