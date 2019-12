Presentazione libro, Gregucci: «Ringrazierò per sempre Zoff»

Prende parola sul palco del CONI, Angelo Adamo Gregucci. L’ex difensore spende parole al miele per la leggenda (bianco)azzurra.

Insieme a Marchegiani e Negro, è intervenuto Gregucci per ricordare la Lazio di Zoff.

Il bomber degli anni ’90 si è cosi espresso:«Ringrazio l’uomo, la persona e l’allenatore. Lo ringrazierò sempre perché mi ha convocato in nazionale dopo 25 anni da Bruno Giordano che era stato l’ultimo laziale convocato in azzurro». Nel finale ha ricordato anche un simpatico aneddoto:«Durante una partita che valeva l’accesso in Europa, stavamo vincendo 2-1 e gli avversari ci avevano chiuso nella nostra area di rigore. Chiedevo in continuazione “mister cambiami”. Alla fine della partita abbiamo vinto dopo un tiro miracolosamente fuori degli avversari, il mister ci ha detto:” Si è vero, la prossima volta vi cambio tutti“».