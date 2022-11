Portogallo Uruguay, Vecino bocciato dai quotidiani: pagelle da incubo

L’Uruguay di Matias Vecino è stato sconfitto ieri sera 2-0 dal Portogallo: le pagelle dei quotidiani stroncano il centrocampista

Non una grande serata quella di ieri sera per Matias Vecino. Il centrocampista della Lazio è uscito sconfitto per 2-0 dalla sfida contro il Portogallo, valido per la seconda giornata del gruppo H di Qatar 2022.

Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola hanno stroncato la prestazione dell’ex Inter: 5 il voto scelto da Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport; mezzo punto in più quello dato dal Corriere della Sera.