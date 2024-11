Pochesci esalta la Lazio: «Solo lei e il Napoli hanno senso di appartenenza». Poi la critica alla Roma!

Pochesci esalta la Lazio e lancia una critica alla Roma per la sua gestione: le dichiarazioni dell’allenatore sulle romane e non solo

Sandro Pocheschi, a TV Play, critica la gestione della Roma e lancia un messaggio sulla Lazio, da prendere per lui come esempio.

LE PAROLE – «Io sono tifoso del Milan, ma non può essere da Scudetto perché è come la Roma: non ha una società. I campionati si vincono con la gestione, non con la rosa. Fonseca non lo fanno lavorare tranquillamente. E per lavorare tranquillamente deve sentire l’appoggio di tutte le componenti della società, altrimenti si sente sempre in discussione. Il senso di appartenenza ce l’hanno solo Lazio e Napoli. Voglio vedere sette-otto giocatori italiani».