Piscedda: «Lazio? Le competizioni europee vanno giocate con gente ESPERTA. NON E' POSSIBILE che...»

Massimo Piscedda, ex giocatore della Lazio, parla così di come affrontare l’Europa League: il commento dell’ex biancoceleste

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, ha parlato così a Radio Laziale in vista dei sorteggi di Europa League.

LE PAROLE – «Non è possibile giocare le competizioni europee con giocatori che non hanno esperienza. Meglio trovare giocatori esperti di quella competizione, che non hanno problemi. Se prendi sempre scommesse, giocatori che devono emergere, è normale che fanno sempre fatica. E’ preferibile competere con giocatori che hanno vissuto quella esperienza. I giovani che giocano in Europa costano 30/40 milioni e hanno fatto già un Europeo o un Mondiale, già stanno dentro un’esperienza che un italiano non può avere».