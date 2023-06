Piscedda: «Frattesi? Giocatore fantastico, ma quanto siamo disposti a… ». Le parole dell’ex calciatore sul giovane centrocampista

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda si è espresso sul giovane calciatore del Sassuolo, Davide Frattesi, nel mirino del mercato della Lazio:

PAROLE– «Io trovo Frattesi giocatore fantastico, ma prima di farci domande su moduli, allenatori preferiti e altro, dobbiamo chiederci quanto siamo disposti a dargli di stipendio. I giocatori ormai non decidono più nulla, decidono tutto i procuratori. Chi offre di più di stipendio, avrà il giocatore. Perché se tu vali tanto, guadagni tanto. Non esiste un giocatore giovane che va a guadagnare la metà perché gli piace l’allenatore. Al massimo rimane dov’è per un anno in più e poi va ».