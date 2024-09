Pillon: «Lazio società GLORIOSA, scelta GIUSTA di Baroni. MERCATO? La penso così»

Le parole di Giuseppe Pillon, in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, sull’avvio di campionato della Lazio con Marco Baroni

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, Giuseppe Pillon ha parlato dell’avvio di stagione della Lazio e del scelte di mercato biancoceleste. Le dichiarazioni:

BARONI – «E’ ancora presto per poter già fare un analisi sulla Lazio che sta creando Baroni. La nuova stagione è appena iniziata e siamo ancora nel cosiddetto calcio d’agosto, ma a mio modo di vedere la squadra è in ottime mani essendo Baroni un grande allenatore che ha fatto una lunga gavetta. Sono certo che saprà ottenere il meglio dai giocatori che avrà a disposizione. Lui anche come Sarri usa come modulo tattico il 4-3-3, con la differenza che l’ex tecnico di Chelsea e Juve prediligeva di più il possesso palla».

RIFONDAZIONE – «Rischio venire alla Lazio? Assolutamente no, non lo ritengo un rischio, perchè la Lazio è una società gloriosa che negli anni ha ottenuto risultati molto importanti e mi risulta impossibile pensare che qualsiasi allenatore possa rifiutare una chiamata del genere. Ricordo che quando allenai il Chievo. quando il club doveva fare il preliminare di Champions, ricevetti la chiamata dei biancocelesti perchè non si sapeva se Delio Rossi sarebbe rimasto, ma non se ne fece più nulla. Baroni quindi non ha assolutamente sbagliato ad accettare la proposta della Lazio, nonostante il club avesse bisogno di ripartire da zero. Anzi, è una sfida ulteriormente affascinante per un allenatore, al quale dà anche un’ulteriore motivazione e stimolo in più»

MERCATO – «Giudizio sulle scelte di mercato? Baroni in questo ha un ruolo importante, perchè solo lui potrà dare una risposta certa a questa domanda. Parlarne dal di fuori è difficile perchè potremmo esprimere qualsiasi tipo di opinione, ma la risposta certa ce l’ha solo il tecnico che si confronta anche con il proprio DS. Greenwood? Ripeto, solo un allenatore sa se un giocatore o un altro può essere essenziale per un club».