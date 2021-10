Ausilio: «Inzaghi è tranquillo ma sicuramente sarà emozionato»

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato nel pre partita di Lazio Inter: ecco le sue dichiarazioni a Dazn

«Faremo sicuramente un’ottima partita, sono sicuro che anche quelli che saranno in panchina faranno la loro parte. Rinvio stile Liga? Guardando il calendario era impossibile, abbiamo anche la Supercoppa oltre ai turni infrasettimanale le condizioni non erano possibili. Il problema è chi ha pensato di mettere le partite in questo periodo particolare. Simone Inzaghi è tranquillo e ha preparato bene la partita, sicuramente ci sarà emozione a ritrovare i vecchi tifosi. Sono un ds e posso rispondere solo a Pradè a Commisso no, non so chi sia il fondo Pif (ride, ndr)»