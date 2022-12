Petrucci (Sky): «Rinnovo Milinkovic? Bisogna vedere come si evolverà la situazione»

Petrucci, il giornalista di Sky parla della situazione inerente al futuro del sergente serbo e delle sue condizioni fisiche

Ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato Matteo Petrucci di Sky Sport, il quale si è soffermato sul futuro di Milinkovic Savic e sulle sue condizioni fisiche post mondiale

RINNOVO MILINKOVIC – «Vediamo come si evolverà la situazione. La clausola da 40-45 milioni la vedo decisamente bassa. Se dovesse rifiutare il rinnovo quasi sicuramente andrà via in estate. L’ipotesi di arrivare a scadenza la vedo estrema. Nel caso sono convinto che il giocatore onorerà il contratto seppur potrebbe avere qualche motivazione in meno»

CONDIZIONI MILINKOVIC – «Bisognerà capire che minutaggio avrà. Mi aspetto che possa giocare almeno un tempo con l’Almeria. Sarà importante valutare come sta visto che ha giocato il Mondiale in condizioni precarie visto che si trascinava un problema al ginocchio»