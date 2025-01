Petrucci: «Le cause di un ko doloroso sono evidenti, gli effetti un’incognita. Negli scontri diretti si può fare di più»

Le parole di Petrucci a Sky dopo la sconfitta della Lazio nel derby contro la Roma. I dettagli

PETRUCCI – “Le cause di un ko doloroso sono evidenti, gli effetti un’incognita. Non si cancella un ottimo girone di andata, ma due spie si sono accese. 3 ko nelle ultime 6 di campionato hanno delle analogie: la squadra al primo gol subito non si rialza o fatica ad assestarsi. L’organico è giovane e deve crescere in malizia e maturità, negli scontri diretti si può fare di più”.