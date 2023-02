Petrescu: «Ripetere l’impresa? Erano altri tempi ma vogliamo crederci»

Petrescu, il tecnico dei rumeni ha tenuto la conferenza stampa di vigilia in vista della gara di domani contro la Lazio di Sarri

IMPRESA – «Stiamo parlando di altri tempi, giocatori e altri allenatori. L’altra volta giocavano 3-5-2 di Inzaghi. Oggi giocano 4-3-3 con Sarri. In ogni caso abbiamo le nostre possibilità di vittoria»

COSA SERVE PER VINCERE – «Nessuna partita somiglia a un’altra. Per vincere una partita come quella di domaji abbiamo bisognio di tante cose. Organizzazione, sacrificio, fortuna. Importsante anche che il nostro portiere sia in buona forma»

LAZIO – «Non so chi giocherà domani, non sono sicuro. Nella partita con l’Atalanta le dichiarazioni sono state un po’ ambigue. Anche loro hanno la stessa difficoltà con le partite ravvicinate. Giocheranno con un 4-3-3 ma non sappiamo precisamente chi scenderà in campo»