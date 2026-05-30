Lazio, Perinetti sul nuovo corso: «Gattuso può unire l’ambiente e rilanciare la squadra»

Il nuovo progetto tecnico della Lazio ha già acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo l’addio di Maurizio Sarri, la società biancoceleste ha scelto di puntare su Gennaro Gattuso per guidare la squadra nella stagione 2026-2027.

Intervenuto ai microfoni di TMW, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha commentato la scelta e il ruolo del tecnico calabrese nel rilancio del club, sottolineando l’importanza della coesione tra squadra, società e tifoseria. Secondo Giorgio Perinetti, la decisione della Lazio di affidare la panchina a Gattuso non è casuale. Le sue parole:

«Gattuso alla Lazio? Rino ha la capacità di cementare le varie componenti di un club e spendersi per il pubblico. Può riunire l’ambiente, che deve ritrovare unità per riprendere il cammino», ha spiegato il dirigente. La priorità del club sarà quindi ricostruire un gruppo compatto e motivato, capace di affrontare la prossima stagione con determinazione, sfruttando l’esperienza e il carattere del nuovo allenatore.

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Il tecnico calabrese è chiamato a un compito complesso: rilanciare una squadra reduce da due stagioni deludenti e ridare entusiasmo ai tifosi. Perinetti ha evidenziato come la capacità di Gattuso di coinvolgere tutte le componenti del club sia un elemento fondamentale: dal rapporto con i giocatori alla gestione della dirigenza, fino al coinvolgimento del pubblico dell’Olimpico. La coesione interna sarà determinante per garantire continuità e stabilità durante la stagione.