Perin avverte la Lazio: «La Coppa Italia obiettivo della Juve, vogliamo toglierci soddisfazioni»

Perin, il portiere bianconero esulta per la vittoria contro il Frosinone e mette in chiaro alle avversarie la volontà della Juve

Ai microfoni di Mediaset al termine della roboante vittoria della Juventus con il Frosinone, Perin esulta e analizza il match e avvisa le avversarie tra cui al Lazio

COPPA ITALIA – L’ha già detto il mister. La Coppa Italia è un obiettivo, un trofeo prestigioso. Alla fine della carriera avere trofei in più o in meno pesa. E’ un obiettivo per noi come la rincorsa al campionato. Con questo carattere possiamo toglierci soddisfazioni