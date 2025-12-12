Perico in esclusiva a Cagliarinews24: «Scudetto? Napoli, Milan e Inter se la giocheranno. C’è stato il momento della Roma, però...»

Gabriele Perico, ex difensore del Cagliari, ha raccontato in esclusiva a CagliariNews24 il momento dei rossoblù

Gabriele Perico ha vissuto stagioni importanti in Sardegna tra il 2010 e il 2014, collezionando quasi ottanta presenze con la maglia del Cagliari. L’ex difensore, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha raccontato in esclusiva a CagliariNews24 le sue impressioni sull’attualità rossoblù, proprio in vista della gara contro i bergamaschi.

Nel corso dell’intervista, Perico ha affrontato diversi temi di rilievo: dall’esordio in prima squadra del tecnico Fabio Pisacane, alla polemica scaturita dallo scontro tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso, fino ad altri aspetti legati al momento che sta vivendo la formazione sarda.

Le sue considerazioni offrono uno spunto prezioso per comprendere meglio il presente del Cagliari e le prospettive in vista di un match particolarmente sentito.

Passando alla corsa per lo scudetto: chi pensi che se la giocherà fino alla fine tra le tante squadre in lotta in questo momento?

«Napoli, Milan e Inter se la giocheranno fino alla fine, sono più attrezzate delle altre. C’è stato il momento della Roma, però penso che alla fine che dovendo giocare l’Europa League sia difficile lottare per lo scudetto. Il passo falso di Cagliari ha ridimensionato il tutto, è arrivata anche la sconfitta con il Napoli. Credo proprio che se la giocheranno quelle tre squadre!»

