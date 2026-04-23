Percassi nel post partita: «Diversi errori hanno condizionato la partita! Non è giustificabile…»

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole rilasciate a Italia 1:

ANALISI PRESTAZIONE ED ERRORI ARBITRALI – «Di fronte a una prestazione ottima da parte della squadra, c’è un evidente errore nell’occasione del gol annullato a Ederson. C’è stato più di un errore da parte dell’arbitro ed è un vero peccato, un davvero peccato. Quindi dispiace perché si è buttata via una qualificazione strameritata su un episodio chiave che ovviamente ha condizionato pesantemente il risultato di questa gara».

DECISIONI ARBITRALI – «Certo, anch’io ho detto che era da convalidare il gol, se non altro perché la moviola è durata 5 minuti, il VAR è durato 5 minuti prima di mandare l’arbitro a vedere l’episodio. Però si può tutto ricondurre a questo episodio?».

RICORSI STORICI ED IMPATTO EMOTIVO – «No, non si può ricondurre tutto a questo episodio. Diciamo che non è la prima volta che ci capita, anche contro la Lazio purtroppo abbiamo una ferita aperta ancora del 2019 in occasione della finale che abbiamo purtroppo perso. E oggi, diciamo, di fronte a un’ulteriore partita molto importante, ci vediamo penalizzati in maniera incredibile».

EPISODI – «Non è giustificabile un errore di questo tipo in partite di questo tipo quando la posta in palio è così elevata, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, che hanno a disposizione. Veramente è un qualcosa che ti lascia l’amaro in bocca. Poi gli episodi sono determinanti, però ci sono episodi decisivi come questo. Secondo me sono entrambi. C’era rigore di Gila, poi si parla di autogiocata, ma mai quando le mani sono aderenti al corpo: in questo caso la posizione del giocatore è totalmente scomposta. Probabilmente se non l’avesse colpita con il ginocchio, l’avrebbe potuta colpire in ogni caso con la mano. E anche il tocco di Kristovic anticipa il portiere, le immagini sono chiarissime ed è veramente incomprensibile come a questo livello, in queste partite, di fronte anche ad arbitri che consideriamo importanti, ci siano errori di questo tipo».

MANCATO CONFRONTO TERNA ARBITRALE – «No, non ho avuto modo di andare dagli arbitri. Penso che sarebbe difficile farsi giustificare un errore così eclatante, due errori eclatanti in una stessa azione determinante».

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