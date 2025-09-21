Pellegrini a Lazio Style Channel: «Niente alibi, guardiamoci in faccia. Ecco cosa deve cambiare». Le parole dell’esterno di Sarri

Nel paradosso di un derby deciso da Lorenzo Pellegrini, in casa Lazio è un altro Pellegrini, Luca, a farsi carico del peso della sconfitta e a metterci la faccia. Con una lucidità disarmante, il terzino biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, offrendo un’analisi spietata e senza filtri del difficile momento che sta attraversando la squadra.

Le sue parole, pronunciate a caldo, non cercano alibi ma vanno dritte al cuore del problema, suonando come un discorso da leader rivolto direttamente allo spogliatoio. È un fiume in piena di autocritica e orgoglio ferito, un richiamo alla responsabilità collettiva per uscire dalla crisi.

«Abbiamo fatto un derby dove abbiamo creato tanto, si decide con episodi, siamo stati sfortunati con l’incrocio di Danilo e altre situazioni, fa male perché rimane il risultato, difficile trovare anche le parole giuste per descrivere partite del genere. Per me bisogna ripartire da noi, dalla coesione, atteggiamenti, lottare, essere più cattivi agonisticamente, dobbiamo volere qualcosa di più. Non condivido gli alibi, dobbiamo guardare quello che possiamo fare e noi possiamo fare di più, lo abbiamo dimostrato, se non riesce la colpa è nostra è inutile guardare fuori. La difficoltà è mentale, non lo stile di gioco, credo che abbiamo creato tanto, se fossimo stati lucidi avremmo potuto far molto male. Abbiamo creato di più, le cose negative ci sono state e più di una. Quello che dobbiamo fare è guardarci in faccia e alcune cose devono cambiare e noi siamo i primi. Credo fortemente in questa squadra, abbiamo reintegrato Danilo, è rientrato Cancellieri, deve cambiare qualcosa dal punto di vista mentale, abbiamo dimostrato tanto, aldilà della sfortuna ci manca l’approccio mentale, siamo gli stessi di Verona. Lo scorso anno abbiamo fatto un percorso importante, anche in Europa, ci è poi mancato qualcosa, ma è una base da cui ripartire. Quest’anno siamo gli stessi della scorsa stagione, ma siamo ripartiti da una base bassa dal punto di vista mentale, questo è quello che manca».

L’analisi di Pellegrini è un manifesto programmatico. La parola chiave che emerge con forza è una sola: mentalità. Il giocatore rifiuta la narrativa della sfortuna e sposta l’attenzione sulla mancanza di “cattiveria agonistica” e sull’approccio mentale sbagliato, paragonando la prestazione a quella negativa di Verona. Il suo è un appello accorato affinché la squadra, composta dagli stessi uomini protagonisti della scorsa stagione, ritrovi quella “base mentale” che al momento sembra smarrita, per trasformare le tante occasioni create in risultati concreti.