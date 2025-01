Pellegrini Como, i lariani virano su un altro esterno: quell’acquisto chiude a possibili trattative con la Lazio

Pellegrini Como, i lariani virano su un altro esterno per rinforzare la loro rosa: una chiusura a possibili affari con la Lazio

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Como sarebbe in chiusua per l’acquisto del giovane Alex Valle del Barcellona, per il quale sarebbero già state prenotate le visite mediche nella giornata di mercoledì prossimo.

Un acquisto che, inevitabilmente, chiude spiragli al possibile arrivo di Luca Pellegrini, che era dato in uscita dal calciomercato Lazio nelle scorse ore. Ma ora i lariani sembrano aver virato su altri profili, chiudendo spiragli alla trattativa con i biancocelesti.