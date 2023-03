Pedullà: «Chiedono a Sarri di andare avanti ovunque, ma è l’unico allenatore che…». Il giornalista dice la sua sul tecnico della Lazio

Su Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato così di Maurizio Sarri e della Lazio.

Le sue parole: «Maurizio Sarri è l’unico allenatore di Serie A a non avere l’alternativa alla sua prima punta. Poi ti chiedono di andare avanti in Europa League, in Conference, in Coppa Italia, ovunque».