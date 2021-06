Calciomercato Lazio, Pedullà: «Affondo per Basic, mentre Torreira...»

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle possibili trattative della Lazio: Basic sembra favorito a Torreira

Sono tanti i nomi accostati alla Lazio in queste settimane. A cercare di trovare il bandolo della matassa e fare un po’ di ordine – tra suggestioni e realtà – è Alfredo Pedullà.

Il noto esperto di mercato ha delinato la mappa dei possibili acquisti per la squadra che verrà, specificando come Basic sia un obiettivo concreto a scapito di Torreira. Discorso simile per Augustinsson definito un «profilo valutato ma per ora non riscalda».