Calciomercato, su Basic c’è anche la Lazio: il Napoli accelera. Le ultime

La Lazio sarebbe sulle tracce di Basic, giocatore che piace molto a Sarri e seguito anche da Giuntoli, ds del Napoli

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Toma Basic sarebbe un interesse anche della Lazio. Il giocatore sarebbe stato segnalato dallo stesso Maurizio Sarri, che vorrebbe strapparlo al Napoli.

Stando a quanto si legge sulla rosea, il ds napoletano Cristiano Giuntoli presenterà un’offerta nei prossimi giorni per evitare di far scattare un’asta con il club biancoceleste. Il Napoli è pronto ad offrire 8 milioni al Bordeaux, cui si aggiungeranno eventuali bonus legati al futuro rendimento del giocatore. Ora la strategia del Napoli è cambiata, avendo accantonato l’idea del prestito con obbligo di riscatto: Basic è in scadenza con il club francese, proseguire con il prestito avrebbe comportato un allungamento del contratto di almeno un anno.

Sarà da capire se la Lazio tenterà l’affondo nonostante le intenzioni del Napoli.