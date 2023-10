Pedro su Hazard: «Grande carriera. Ti auguro il meglio». Il post social del biancoceleste

Hazard saluta il calcio e sul proprio profilo Instagram Pedro, che con lui ha vestito la maglia del Chelsea, ha voluto salutarlo e ringraziarlo per ciò che ha dato a questo sport: “Grande carriera!! È stato un piacere condividere tanti momenti importanti con voi. Tutto il meglio per te e la tua famiglia in questo nuovo capitolo della tua vita“.