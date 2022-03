Pedro part-time: Sarri medita in vista di Cagliari

Sarri deve ancora decidere se lanciare Pedro dal primo minuto contro il Cagliari sabato sera: lo spagnolo va gestito

Finalmente con la settimana libera da impegni, la Lazio prepara a Formello l’insidiosa trasferta di Cagliari di sabato sera. A Formello a tenere banco sono le condizioni di Pedro. L’esterno spagnolo, dopo l’infiammazione tibiale accusata contro l’Udinese, va gestito. Titolare stringendo i denti contro il Porto, da subentrato e con tanto di eurogol (vanificato solo dalla rete allo scadere di Fabian Ruiz) contro il Napoli.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, Pedro ha saltato l’allenamento di martedì e ieri si è allenato solo al pomeriggio. Decisivi saranno l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani ma la sensazione è che Sarri possa ripartire da Zaccagni e Felipe Anderson gettando poi nella mischia Pedrito a partita in corso.