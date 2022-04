Pedro out ma Sarri non vede Cabral: l’esterno non sarà riscattato

Nonostante l’indisponibilità di Pedro, Sarri non ha intenzione di prendere in considerazione Cabral: l’esterno non sarà riscattato

La trasferta di sabato sera sul campo dello Spezia sarà un crocevia fondamentale per la corsa europea della Lazio. Sarri con ogni probabilità dovrà ancora fare a meno di Pedro. L’esterno spagnolo ieri non si è allenato per il solito problema al polpaccio. Ai lati di Immobile ci saranno nuovamente Zaccagni e Felipe Anderson anche perchè il tecnico, come riporta Il Tempo, non vede minimamente Cabral.

L’esterno, prelevato in fretta e furia a gennaio nelle ultimissime ore di mercato, ha giocato solo 67 minuti contro l’Udinese in campionato e altri 6 in Europa League contro il Porto. La decisione è già stata presa: a fine stagione il capoverdiano non sarà riscattato.